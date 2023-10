MaaT Pharma annonce les conclusions positives du DSMB renforçant la confiance dans l’essai de Phase 3 en cours évaluant MaaT013 dans la maladie aiguë du greffon contre l’hôte

MaaT Pharma annonce aujourd’hui que le Comité indépendant de surveillance et de sécurité (Data Safety Monitoring Board - DSMB) a recommandé à l'unanimité la poursuite sans modification de l'essai clinique pivotal de Phase 3 en cours, ouvert, à un seul bras, appelé ARES évaluant MaaT013 dans la maladie aiguë du greffon contre l’hôte (aGvH). Le taux de réponse globale (ORR) étant supérieur aux hypothèses préalablement énoncées dans le protocole, le DSMB a ainsi conclu que le rapport bénéfice-risque, avec une « efficacité élevée et une faible toxicité », était favorable dans cette population de patients.



