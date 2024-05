MaaT Pharma annonce le succès de son Offre Globale de 19,2 millions d’euros



Lyon, France, 15 mai 2024 – 7h30 CET - MaaT Pharma (EURONEXT : MAAT – la « Société »), société de biotechnologies en stade clinique avancé, leader dans le développement de Microbiome Ecosystem TherapiesTM (MET)1 visant à améliorer la survie des patients atteints de cancers, annonce aujourd’hui le succès de son offre de 18,2 millions d’euros, comprenant une offre réservée de 2.161.250 actions ordinaires nouvelles aux investisseurs institutionnels et une offre au public de 112.454 actions ordinaires nouvelles aux investisseurs de détail via la plateforme PrimaryBid (l'« Offre Primaire ») au prix de 8 euros par action (le « Prix de l’Offre »).



