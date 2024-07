MaaT Pharma annonce le résultat positif du premier DSMB pour l'essai clinique de Phase 2 en cours évaluant MaaT033 pour les patients recevant une allo-GCSH

MaaT Pharma annonce le résultat positif du premier DSMB pour l'essai clinique de Phase 2 en cours évaluant MaaT033 pour les patients recevant une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques

• Le DSMB (Data Safety and Monitoring Board), un comité d’experts indépendants, a recommandé que l'essai se poursuive comme prévu et sans modifications.

• MaaT033 a montré un profil de sécurité satisfaisant et a été bien toléré chez des patients traités pour des cancers du sang et recevant une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques (allo-GCSH).

