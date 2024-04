MaaT Pharma annonce la tenue de son Assemblée Générale Mixte le 28 mai 2024

MaaT Pharma (EURONEXT : MAAT - la « Société »), société de biotechnologies en stade clinique avancé, leader dans le développement de Microbiome Ecosystem TherapiesTM (MET) dédiées pour améliorer la survie des patients atteints de cancers, informe ses actionnaires que son Assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) aura lieu le 28 mai 2024 à 11h00 CET à son siège social en France, situé au 70 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon.



Pour recevoir toute l'information financière de MaaT Pharma en temps réel et pour toute question, vous pouvez nous contacter via l'adresse suivante : invest@maat-pharma.com