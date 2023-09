MaaT Pharma annonce la présentation de posters lors de la 38ème conférence annuelle de la Society for Immunotherapy of Cancer (SITC)

Lyon, France, 27 septembre 2023 – 18h00 CET – MaaT Pharma (EURONEXT : MAAT - la « Société »), société de biotechnologies en stade clinique avancé, leader dans le développement de Microbiome Ecosystem TherapiesTM (MET) visant à améliorer la survie des patients atteints de cancers, annonce aujourd’hui que deux abstracts ont été acceptés pour présentation, sous forme de posters, à l’occasion de la 38ème conférence annuelle de la Society for Immunotherapy of Cancer (SITC), événement mondial de premier plan en immunothérapie, qui se tiendra du 1er au 5 novembre 2023 à San Diego, en Californie, aux États-Unis. C’est la première fois que la Société présentera des données non-cliniques en immuno-oncologie, et notamment son approche de sélection par intelligence artificielle (IA) et les résultats in vitro pour le premier produit de sa nouvelle gamme, MaaT03X, dédié à améliorer la réponse des patients aux immunothérapies dans les tumeurs solides.

