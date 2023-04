MaaT Pharma annonce la levée de la suspension clinique par la FDA pour la demande d’autorisation d’essai de Phase 3 évaluant MaaT013 chez les patients atteints de la maladie aiguë du greffon contre l’hôte

MaaT Pharma (EURONEXT : MAAT - la « Société »), société de biotechnologies en stade clinique avancé, leader dans le développement de Microbiome Ecosystem TherapiesTM (MET) dédiées pour améliorer la survie des patients atteints de cancers, annonce aujourd’hui que la Food and Drug Administration (FDA ou « l'Agence ») a levé la suspension clinique et autorisé la demande d’investigation d’un nouveau médicament, ou Investigational New Drug application (« IND »), soumise par la Société pour initier aux États-Unis un essai clinique pivot de Phase 3 ouvert, à un seul bras, évaluant la sécurité et l'efficacité de MaaT013 afin de traiter la maladie aiguë du greffon contre l'hôte (aGvH) à composante gastro-intestinale en traitement de troisième ligne.



Pour recevoir toute l'information financière de MaaT Pharma en temps réel et pour toute question, vous pouvez nous contacter via l'adresse suivante : invest@maat-pharma.com