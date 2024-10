MaaT Pharma annonce la fin du recrutement de son essai de Phase 3 ARES pour MaaT013 dans le traitement de la maladie aiguë du greffon contre l'hôte :

- Dernier patient traité dans l'essai clinique de Phase 3 ARES de MaaT Pharma

- Publication des premiers résultats désormais attendue en janvier 2025

- Avis positif du DSMB pour l'essai de Phase 3 ARES au T4 2023, avec un rapport bénéfice/risque favorable et une « efficacité élevée et faible toxicité »

- Initiation du processus d'enregistrement avec une soumission prévue en 2025 en Europe



