MaaT Pharma annonce des résultats positifs pour l'étude pivotale de Phase 3 ARES évaluant MaaT013 dans la maladie aiguë du greffon contre l'hôte

MaaT Pharma annonce aujourd'hui les résultats principaux d’ARES, une étude européenne pivotale de Phase 3 multicentrique, ouverte et à un seul bras, évaluant l'efficacité et la sécurité de MaaT013 chez des patients atteints de la maladie aiguë du greffon contre l'hôte avec atteinte gastro-intestinale (GI-aGvH) en troisième ligne de traitement, c'est-à-dire réfractaires aux stéroïdes et réfractaires ou intolérants au ruxolitinib. L'étude a notamment atteint son critère principal d’évaluation, avec un taux de réponse globale gastro-intestinale (GI-ORR) significatif à 28 jours de 62%, supérieur au taux de réponse attendu de 38%. Les réponses évaluées par un Comité de revue indépendant (Independent Review Committee - IRC) dépassent le seuil de significativité prédéfini dans le protocole et confirment l'efficacité clinique sans précédent de MaaT013 dans le traitement de la GI-aGvH en troisième ligne.

Pour recevoir toute l'information financière de MaaT Pharma en temps réel et pour toute question, vous pouvez nous contacter via l'adresse suivante : invest@maat-pharma.com