MaaT Pharma annonce des résultats intermédiaires positifs de colonisation pour MaaT033, sa formulation orale, permettant de conclure plus rapidement l’essai CIMON de Phase 1b

• MaaT033 est une Microbiome Ecosystem Therapy pour administration par voie orale, à haute richesse et diversité bactériennes, standardisée, prête à l’emploi et issue de donneurs sains

• Les résultats complets de l’étude sont attendus au cours du premier semestre 2022 et permettront de préparer le lancement d’un essai clinique de Phase 2/3 prévu au deuxième semestre 2022

• Quatre cohortes de patients ont complété l’étude CIMON de Phase 1b évaluant la dose de MaaT033 chez des patients atteints de leucémie myéloïde aiguë

• Preuve de colonisation : une bonne colonisation du microbiote, qui se maintient dans le temps, a été observée avec MaaT033, associée à un profil de sécurité satisfaisant