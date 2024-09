Maat Pharma: 31,2 millions d'euros de trésorerie, visibilité jusqu'au 2e trimestre 2025

(AOF) - Maat Pharma (stable à 7,30 euros) annonce qu’au 30 juin 2024, le total de sa trésorerie et des équivalents de trésorerie s’élevait à 31,2 millions d’euros contre 24,3 millions d’euros au 31 décembre 2023. La biotech spécialiste du développement de Microbiome Ecosystem Therapies (MET) visant à améliorer la survie des patients atteints de cancers grâce à la modulation du système immunitaire estime qu'elle dispose d'une trésorerie suffisante pour couvrir les besoins des programmes de développement jusqu'au courant du deuxième trimestre 2025.

La perte nette s'élève à 12,9 millions d'euros au 30 juin 2024, contre 8,4 millions d'euros au 30 juin 2023, reflétant "l'avancement des actifs en phase avancée de la société et l'augmentation des investissements en R&D".

Le chiffre d'affaires pour le premier semestre 2024 s'élevait à 1,7 million d'euros, contre 1,4 million d'euros il y a un an, en lien avec l'augmentation continue de la demande pour son produit MaaT013 dans le cadre du programme d'accès compassionnel.

" Nous avons consacré le premier semestre de l'année 2024 à la poursuite des recrutements et à la préparation des résultats de notre essai clinique de Phase 3 en cours pour MaaT013 ", a déclaré Siân Crouzet, directrice financière de MaaT Pharma. " Cet essai a pour objectif de répondre à un besoin médical urgent et non satisfait pour les patients atteints de la maladie aiguë du greffon contre l'hôte, qui ne répondent pas aux traitements actuels, notamment chez les patients traités en troisième ligne qui sont confrontés à un taux de mortalité de 85 % à un an ".

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.