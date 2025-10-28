M6 veut accélérer sur le streaming

(AOF) - M6 a enregistré un chiffre d'affaires de 269,2 millions d'euros au troisième trimestre en recul de 3,4% par rapport à l'année dernière à la même période. Les revenus publicitaires (-0,7%) s'affichent à 220,7 millions d'euros. L'Ebita s’établit sur le trimestre à 37,5 millions d'euros, en légère croissance par rapport au troisième trimestre 2024 avec une marge opérationnelle de 13,9% en hausse de 0,6 point par rapport à l’année dernière. Côté perspectives, le groupe audiovisuel entend poursuivre la mise en œuvre du plan streaming au quatrième trimestre et au-delà.

M6 confirme l'objectif de chiffre d'affaires streaming supérieur à 200 millions d'euros en 2028.

"Au troisième trimestre 2025, le groupe affiche une stabilité de ses revenus publicitaires malgré un contexte de marché toujours incertain, et la flexibilité de notre modèle nous permet de maintenir, sur notre cœur de métier, une marge opérationnelle élevée sur le trimestre et sur neuf mois. En parallèle, nous continuons d'accélérer sur le streaming avec des performances à nouveau en très forte augmentation sur un an", a commenté David Larramendy, président du directoire du groupe M6.

- Troisième groupe français de télévision et premier groupe radio de privé avec 13,1 % de part d’audience, dont 22,7 % auprès des 25-49 ans ;

- Chiffre d’affaires de 1,31 Md€ tiré à 81 % des revenus publicitaires dont 69 % dans la video, 11 % dans la radio et 20 % dans la production & droits audiovisuels puis la diversification dans les Gulli Parcs ou les comédies musicales ;

- Double ambition :

- complémentarité et transversalité des activités sur toute la chaine de valeur via la production de contenus, la diversification des offres (chaînes télé -M6, W9, 6ter, Téva, Gulli, Paris Première- et radios -RTL, RTL2 et Fun Radio) et la digitalisation,

- renforcement de la position de n° 1 dans la production et consommation de podcasts ;

- Capital détenu à 48,48 % par RTL Group devant CMA-CGM (10,27 %), le fonds Silchester (9,82 %) et les salariés (1,9 %), David Larramendy présidant le directoire de 5 membres et Elmar Heggen le conseil de surveillance de 14 membres.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires au service d’une diffusion mixte streaming / linéaire :

- volontarisme des investissements « industriels » :

- dans la plateforme de streaming M6+ lancé en mai 2024 (9,6 % des revenus) :

- gratuite, adoptée par 51 millions d’utilisateurs, d’âge moyen inférieur de 9 ans à celui de la concurrence,

- financée à hauteur de 200 M€, visant un résultat équilibré pour 2027,;

- dans la production, restructurée et à forte rentabilité, des activités TV & cinéma et dans la distribution des droits audiovisuels.

avec un enjeu clé, la sortie en novembre du film Kaamelott 2,

- déploiement de la filiale technologique Bedrock (solutions de streaming offertes aux autres opérateurs, tels RTL Allemagne), à la rentabilité attendue pour 2026 ;

- étoffement du portefeuille de diversification, type La Boîte aux enfants,

- innovation et transformation digitale définie dans le programme OPEN : veille, « Campus innovation » de formation, Lab Innov d'expérimentation ;

- Stratégie environnementale de réponse à 3 enjeux - réduction de l'impact environnemental et sensibilisation du public :

- 1 er bilan carbone sur toute la chaîne de valeur,

- économie circulaire, sobriété numérique et gestion stricte de l’électricité ;

- Bilan non endetté avec, à fin juin, des capitaux propres de 1,23 Md€ et une trésorerie nette de 153,2 M€.

Défis

- Secteur à la fois réglementé (limites aux redéploiements et à la croissance externe) et très concurrentiel avec les nouveaux acteurs –Apple TV, Netflix, Amazon, Google TV, HBO Max… ;

- Essoufflement persistant de la dynamique publicitaire en France ;

- Nourrie par les renforcements dans le capital de CMA-CGM et RTLGroup, reprise des rumeurs de rapprochement, aujourd’hui interdit par la loi, avec TF1, ou avec le groupe CMA-CGM, diversifié dans les média-télécoms ;

- Spéculation sur un accord avec Netflix, du même type que celui conclu par TF1 ;

- Après un repli de 3,7 % du chiffre d’affaires, une légère progression de la marge opérationnelle et un résultat net affecté par la contribution fiscale exceptionnelle en repli de 30,4 % à fin juin puis une montée des parts d’audience en juillet-août, perspectives 2028, non chiffrées : recrutements de nouveaux talents, objectif de plus de 200 M€ dans le streaming et de plus de 1 Md d’heures visionnées sur la plateforme ;

- Dividende 2024 stable à 1,25 €, soit un taux de distribution de + 90 % donnant un rendement élevé.