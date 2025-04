M6 vers une relance de la fusion avec TF1?

(AOF) - M6 (+2,50% à 13,94 euros) s'adjuge la deuxième plus forte hausse de l'indice SBF 120. Le Financial Times de ce mardi fait savoir que le président du directoire du groupe de médias allemand Bertelsmann, Thomas Rabe, souhaite relancer la fusion avortée entre M6 et TF1 (1,89% à 8,885 euros). Les deux diffuseurs avaient renoncé à leur projet de rapprochement en 2022. Thomas Rabe évoque dans le FT une opération qui serait "hautement "synergique.