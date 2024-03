M6 rafle la mise pour la diffusion du Mondial 2026 de football (presse)

Malgré la perte de la Coupe du monde 2026, TF1 reste le diffuseur des matchs de qualifications du Mondial et de l'Euro 2028, de l'Euro féminin en 2025 et diffusera en exclusivité en clair 25 affiches de l'Euro 2028.

(AOF) - Selon RMC Sport, M6 a raflé les droits de diffusion de la prochaine Coupe du monde de football qui se déroulera aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique (11 juin- 19 juillet 2026). Si TF1 a formulé une offre pour acquérir les droits, la filiale du groupe Bouygues n'a pas souhaité surenchérir face au groupe dirigé par Nicolas De Tavernost qui a dernièrement annoncé son départ surprise à compter du 23 avril et après 37 années de service. David Larramendy, actuel directeur général de M6 Publicité, sera son successeur. M6 a proposé une offre "au-delà de 130 millions d’euros", selon RMC Sport.

