M6: nouveau président du directoire avec les trimestriels

(CercleFinance.com) - Le groupe M6 annonce que son conseil de surveillance a pris acte de la démission de Nicolas de Tavernost, son fondateur, de son mandat de président du directoire, après 37 années durant lesquelles il a mené son développement.



Sur recommandation du comité des nominations, le conseil a nommé David Larramendy comme successeur à la présidence du directoire, ainsi que Hortense Thomine-Desmazures comme membre du directoire, à compter de ce jour.



M6 publie un résultat opérationnel courant en recul de 2,6% à 57,9 millions d'euros au titre des trois premiers mois de 2024, du fait d'une augmentation des investissements prévus dans le cadre du plan streaming, soit une marge en retrait d'un point à 18%.



Le chiffre d'affaires du groupe de médias s'est établi à 322,3 millions d'euros, en hausse de 3% (+4,3% à périmètre constant), dont un CA publicitaire en croissance de 2% et des revenus non publicitaires accrus de 6,7%, principalement portés par l'activité cinéma.





Valeurs associées M6 METROPOLE TELE. Euronext Paris -0.83%