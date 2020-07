Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client M6-Marge opérationnelle en baisse de plus de 5 points au S1 Reuters • 28/07/2020 à 18:02









28 juillet (Reuters) - M6 MMTP.PA a publié mardi les résultats suivants: * CHIFFRES D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DE 557,3 MILLIONS D'EUROS (-157,2 MILLIONS) AU 1ER SEMESTRE * EBITA DE 84,4 MILLIONS D'EUROS (-63,9 MILLIONS) AU 1ER SEMESTRE * MARGE OPÉRATIONNELLE DE 15,1% (20,7% AU S1 2019) * MISE EN OEUVRE D'UN PLAN D'ÉCONOMIES EXCEPTIONNEL * LE CONFINEMENT DE LA POPULATION ET L'ARRÊT QUASI INTÉGRAL DE L'ÉCONOMIE FRANÇAISE ONT AFFECTÉ TRÈS SÉVÈREMENT LES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DU GROUPE * M6 DIT AVOIR SU ADAPTER TRÈS RAPIDEMENT SON NIVEAU DE CHARGES D'EXPLOITATION, RÉALISANT 92,2 MILLIONS D'EUROS D'ÉCONOMIES Pour plus de détails, cliquez sur MMTP.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées METROPOLE TELE Euronext Paris -1.31%