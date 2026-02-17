M6-Ebita en baisse de 17,6% au T4

Le groupe télévisuel français M6 MMTP.PA a annoncé mardi une baisse de 17,6% de son résultat opérationnel courant consolidé (Ebita) au quatrième trimestre, pénalisé par la contraction du marché publicitaire vidéo.
L'Ebita trimestriel a atteint 70,1 millions d'euros, contre 85 millions d'euros, il y a un an.
Le groupe réaffirme son objectif de générer plus de 200 millions d’euros de chiffre d’affaires dans le streaming en 2028.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Sophie Louet)
