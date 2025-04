M6: chiffre d'affaires en repli au 1T, malgré la hausse du streaming

Le groupe M6 a subi au premier trimestre une baisse de 2,3% de son chiffre d'affaires à près de 315 millions d'euros, pénalisé notamment par un moindre dynamisme de l'activité cinéma, malgré une hausse de ses revenus tirés du streaming, a-t-il annoncé mardi.

( AFP / MARTIN BUREAU )

Le groupe de télévision (M6, W9, 6ter, Gulli, etc.) et de radio (RTL, RTL2, Fun Radio) prévoit également des performances "en recul" au 2eme trimestre par rapport à la même période l'année dernière, marquée par l'Euro 2024, prévient-il dans son communiqué.

"La visibilité sur le reste de l'année reste très faible en raison des incertitudes économiques et politiques globales", ajoute-t-il.

Dans ce contexte, le groupe souligne toutefois réaliser sa "meilleure performance publicitaire vidéo sur un 1er trimestre depuis 2019", avec un chiffre d'affaires de 222 millions d'euros, en hausse de 0,8%.

Ce résultat est tiré par le streaming, dont les revenus augmentent de 25,9% à 24,7 millions d'euros, soit 9,9% du chiffre d'affaires total du pôle vidéo, contre 7,7% au 1er trimestre 2024. Le groupe, qui a lancé M6+ il y a près d'un an, y voit le reflet de la "transformation digitale en cours".

Les investissements consentis dans le streaming expliquent en partie selon lui la baisse du résultat opérationnel courant du groupe (EBITA), à 48,1 millions d'euros, contre 57,9 millions d'euros au premier trimestre 2024.

Egalement en cause, le moindre dynamisme de l'activité cinéma après une "année record". Le nombre d'entrées en salles a ainsi atteint 2,4 millions, principalement pour "Les Bodin's partent en vrille", "Conclave", "Dis-moi juste que tu m'aimes" et "Le Secret de Kheops", contre 5 millions au premier trimestre 2024, marqué par "Cocorico" et "Une vie".

Côté diversifications, le chiffre d'affaires augmente de 3,3 millions d'euros, à 9,9 millions d'euros, "la contribution de La Boîte aux Enfants (Gulli Parcs) compensant l'impact du ralentissement du marché immobilier sur les activités de Stéphane Plaza Immobilier", selon M6.

La condamnation le 18 février à un an de prison avec sursis de l'agent immobilier Stéphane Plaza, pour violences conjugales récurrentes sur une ancienne compagne, a terni l'image de sa marque. L'ancienne vedette de M6 conteste cette décision et un procès en appel aura lieu.