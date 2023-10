Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client M6: cession d'un pôle média à Prisma Media information fournie par Cercle Finance • 02/10/2023 à 11:34









(CercleFinance.com) - Le Groupe M6 a finalisé la cession du pôle de médias et services thématiques en ligne au Groupe Prisma Media.



Ce pôle regroupe huit marques sur les thèmes : Passeport Santé (1er site de santé en France), Cuisine AZ (2ème site de cuisine en France), Fourchette & Bikini, Déco, Turbo, M6 Météo, Croq'Kilos, Croq'Body.



Ce pôle attire chaque mois plus de 18 millions de visiteurs uniques.





