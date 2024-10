Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client M6: baisse de près de 18% de l'EBITA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 30/10/2024 à 07:18









(CercleFinance.com) - Le groupe M6 publie un résultat opérationnel courant (EBITA) en baisse de 17,7% à 157,1 millions d'euros au titre des neuf premiers mois de 2024, soit une marge de 16,8% pour un chiffre d'affaires de 935,7 millions, en hausse de 1,9% (+3,3% hors effet de périmètre).



Après un mois de juillet porté par l'Euro 2024, l'activité a été impactée par la diffusion des Jeux Olympiques et Paralympiques, avec un chiffre d'affaires en baisse de 5,8% à 278,8 millions pour le seul troisième trimestre.



'En ce qui concerne les derniers mois de l'année, compte tenu de l'environnement économique et politique actuel, le marché publicitaire reste incertain, à la fois en télévision et en radio', affirme le groupe de médias.





