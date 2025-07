M6: baisse de 30% du résultat net semestriel information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 07:25









(Zonebourse.com) - M6 dévoile un résultat net de la période attribuable au groupe en baisse de 30,4% à 59,2 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2025, ainsi qu'un résultat opérationnel courant (EBITA) en recul de 11,8% à 105,9 millions.



Le chiffre d'affaires du groupe de médias a baissé de 3,7% à 632,7 millions d'euros, dont un CA publicitaire vidéo en repli de 1,8%, la forte croissance des revenus streaming (+32%) ayant compensé un contexte macro-économique toujours incertain.



'Malgré l'absence de diffusion d'événement sportif d'ampleur sur la période, nous réalisons notre meilleur début d'année depuis trois ans en termes d'audiences sur les 4+ et les cibles commerciales', souligne son président du directoire David Larramendy.



'Nous allons poursuivre en parallèle notre stratégie de transformation digitale et confirmons nos objectifs d'un chiffre d'affaires streaming supérieur à 200 millions d'euros en 2028 pour un milliard d'heures visionnées sur notre plateforme M6+', poursuit-il.





