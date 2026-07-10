M6 au sommet des audiences en 2026 avec France-Maroc

Hier soir, le quart de finale de l'équipe de France de football remporté face au Maroc (2-0) a réuni 16,1 millions de téléspectateurs sur M6, soit 72,8 % de part d'audience. Un score qui en fait la meilleure audience télévisée enregistrée en France depuis le début de l'année 2026.

Cette performance confirme la montée en puissance des audiences de l'équipe de France au fil de la compétition. Lors de la phase de groupes, les victoires contre le Sénégal (3-1) et la Norvège (4-1) avaient respectivement rassemblé 14 millions et 13,7 millions de téléspectateurs.

En seizièmes de finale, le large succès face à la Suède (3-0) avait été suivi par 10,23 millions de personnes. Le huitième de finale contre le Paraguay (1-0), disputé à 23 heures, avait attiré 12,2 millions de téléspectateurs.

L'engouement pourrait encore grandir à l'occasion de la demi-finale, programmée le 14 juillet à 21 heures. Les Bleus y affronteront le vainqueur du quart de finale entre l'Espagne et la Belgique, programmé ce soir (21 heures).

En Bourse ce matin, l'action du groupe M6 cédait 0,65% peu après 11 heures.