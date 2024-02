M6 à l'affiche de l'indice SBF 120

(AOF) - M6 brille en tête de l'indice SBF 120, avançant de 3,60% à 12,67 euros. Le groupe audiovisuel est recherché en Bourse après la publication de ses résultats annuels et l'annonce hier du départ de Nicolas de Tavernost de son poste de président du directoire. Dans un entretien au Figaro, il a indiqué qu'il quittait ses fonctions à compter du 23 avril. David Larramendy, actuel directeur général de M6 Publicité, a été proposé à sa succession.Au chapitre des résultats, M6 a publié un bénéfice net de 237,1 millions d'euros, en amélioration de 42,9% au titre de son exercice 2023.

Le groupe audiovisuel a, par ailleurs, dégagé un résultat opérationnel courant de 300,7 millions d'euros sur la période, en recul de 10,6% sur un an, faisant ressortir une marge opérationnelle de 22,9%.

Son chiffre d'affaires de 1,32 milliard d'euros s'établit en repli de 3%. Le chiffre d'affaires publicitaire s'affiche en baisse de 1,5% par rapport à 2022, principalement en raison du recul du chiffre d'affaires publicitaire TV qui atteint 905 millions d'euros, en décroissance de 2,2%.

Le chiffre d'affaires de l'activité Production & Droits audiovisuels est en hausse de 11,4 millions d'euros par rapport à 2022, s'élevant à 67,6 millions d'euros, porté par "le dynamisme des activités cinéma et cessions de droits", selon un communiqué du groupe de médias.

La trésorerie nette est en hausse de 61,6 millions d'euros et s'élève à 343,6 millions d'euros, contre 282 millions d'euros, au 31 décembre 2022.

La performance réalisée en 2023 conduit à proposer à l'Assemblée générale un dividende de 1,25 euro, correspondant à un payout de 67%, égal à la moyenne des 5 derniers dividendes versés, précise ce même communiqué.

Côté perspectives, M6, "tout en continuant de renforcer la télévision linéaire, va accélérer le développement de son activité streaming en lançant une nouvelle plateforme pour porter son ambition".

Cette ambition s'appuie sur des investissements complémentaires qui seront réalisés entre 2024 et 2028 et qui porteront sur les contenus, la distribution, la technologie et le marketing. Jusqu'à 100 millions d'euros seront investis par le groupe avec l'objectif de doubler le chiffre d'affaires streaming du groupe ainsi que le nombre d'heures visionnées sur la plateforme d'ici 2028.

Points clés

- Deuxième groupe français de télévision avec 22,3 % de part d'audience et premier groupe radio privé avec 18,4 % de parts d'audience ;

- Chiffre d’affaires de 1,36 Md€ tiré à 80 % de la publicité, à 16 % de la radio (marques RTL, Fun Radio) puis la production et droits audiovisuels et la diversification (sites Internet et agence immobilières) ;

- Modèle d'affaires visant à la complémentarité et la transversalité des activités sur toute la chaine de valeur via la production de contenus, la diversification des offres (chaînes télé -M6, W9, 6ter, Téva, Gulli, Paris Première- et radios -RTL, RTL2 et Fun Radio) et la digitalisation ;

- Capital détenu à 48,26 % par RTL Group, Nicolas de Tavernost présidant le directoire de 5 membres et Elmar Heggen le conseil de surveillance de 9 membres ;

- Bilan non endetté avec des capitaux propres de 1,2 Md€ et un excédent financier net de 192 M€ au 30 juin.

Enjeux

- Stratégie de gains de part de marché en TV et radio et de préparation de l’avenir par des participations ciblées dans des actifs non consolidés -Streaming avec Bedrock, marketing digital avec GSG ;

- Stratégie d'innovation et de transformation digitale définie dans le programme OPEN : veille, « Campus innovation » de formation, Lab Innov d'expérimentation en interne ;

- Stratégie environnementale de réponse à 2 enjeux - réduction de l'impact environnemental et sensibilisation du public :

- 1er bilan carbone sur toute la chaîne de valeur,

- économie circulaire, sobriété numérique et gestion stricte de l’électricité ;

- Rotation du portefeuille de diversifications : cession du pôle digital à Prisma Media et structuration des activités de production TV & cinéma et de distribution des droits audiovisuels.

Défis

- Impact de l’entrée de nouveaux acteurs ;

- Apple TV, Netflix, Amazon Prime, Google TV et, en 2023, HBO Max : hausse du prix des programmes et prises de part de marché publicitaire ;

- Inquiétude sur le recul des recettes publicitaires radio et télé, affectées à la fois par la conjoncture et par la baisse de la durée d’écoute individuelle ;

- Issue des négociations pour la vente du pôle digital à Prisma Media ;

- Après un recul de 6,4 % du chiffre d’affaires et de 16,2 % du résultat opérationnel, anticipations d’un 2 nd semestre plus favorable à la publicité.

