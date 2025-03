SKOLAE - PROLOGUE - M2i

Signature du contrat d'acquisition d'un bloc majoritaire d'actions M2i entre Prologue et Skolae

NE PAS DISTRIBUER, PUBLIER OU DIFFUSER, EN TOUT OU EN PARTIE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS OU A TOUTE PERSONNE DES ETATS-UNIS, AU CANADA, AU JAPON OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION DANS LAQUELLE LA DISTRIBUTION, LA PUBLICATION OU LA DIFFUSION SERAIT ILLÉGALE

Dans le prolongement du communiqué de presse du 3 février 2025 relatif à l'annonce du projet d'acquisition d'un bloc majoritaire d'actions M2i par Skolae, qui serait suivie du dépôt d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée (l' « OPAS ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l' « AMF ») portant sur l'ensemble des actions M2i existantes non détenues par l'Acquéreur, à l'exception des actions auto-détenues, Abilways SAS (l'« Acquéreur »), filiale détenue à 100% par Eductive SAS (qui détient Skolae), et Prologue (Mnémo : ALPRG) annoncent ce jour avoir conclu un contrat (le « Contrat d'Acquisition ») en vue de l'acquisition par Abilways SAS, au prix de 8,50 euros par action, de l'intégralité des actions M2i (Mnémo : ALMII) (ci-après « M2i » ou la « Société ») détenues par Prologue, représentant au total 59,94% du capital social de M2i (ci-après le « Bloc de Contrôle »).

Prologue confirme que les instances représentatives du personnel de Prologue et de M2i ont été dument informées et consultées sur le projet d'acquisition du Bloc de Contrôle en amont de la conclusion du Contrat d'Acquisition ce jour.

Conformément aux termes du Contrat d'Acquisition, la réalisation de l'acquisition du Bloc de Contrôle reste soumise à l'obtention de l'autorisation de l'Autorité de la concurrence en France, qui devrait intervenir au cours du mois de mars 2025.

La réalisation de l'acquisition du Bloc de Contrôle entrainera pour l'Acquéreur l'obligation de déposer le projet d'OPAS auprès de l'AMF portant sur l'ensemble des actions M2i existantes non détenues par l'Acquéreur, à l'exception des actions auto-détenues, aux mêmes conditions financières que l'acquisition du Bloc de Contrôle, c'est-à-dire à un prix de 8,50 euros par action.

Il est rappelé que dans l'hypothèse où l'Acquéreur franchirait, à l'issue de l'OPAS, le seuil de 90% du capital et des droits de vote de la Société, l'Acquéreur solliciterait, conformément à la réglementation applicable, la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire.

A propos de Skolae

Skolae est un réseau d'établissements d'enseignement supérieur leader sur le marché français offrant des diplômes allant de Bac à Bac+5 en Management, Informatique et Numérique, Mode et Luxe, et Audiovisuel et Journalisme. Skolae dispense aujourd'hui ses formations à plus de 21 000 étudiants répartis sur 25 campus et 11 villes en France. Skolae a développé une excellence pédagogique unique matérialisée par un portefeuille de plus de 45 titres RNCP et diplômes visés et bénéficie par ailleurs d'un large réseau de plus de 6 000 entreprises partenaires ainsi que 40 000 alumnis. Skolae forme aussi près de 60.000 salariés en formation continue via sa filiale Abilways.

A propos de Prologue

Avec un chiffre d'affaires de plus de 110 M€ en 2023, Prologue est une société technologique de croissance spécialisée dans les domaines du logiciel, des services informatiques et de la formation.

Présent en France, en Espagne, en Amérique Latine et aux Etats-Unis, Prologue réalise près d'un tiers de son chiffre d'affaires hors de France.

En termes d'offres, le groupe s'est positionné sur les marchés en croissance à forte valeur ajoutée du Cloud, des services informatiques, du Digital, du MRM (Marketing Ressource Management) et de la formation.

A travers sa filiale M2i cotée sur Euronext Growth et détenue à 60%, Prologue est un leader en France de la formation dans les domaines technologiques avec plus de 2850 cursus de formation.

Prologue est cotée à la Bourse de Paris sur le marché Euronext Growth (FR0010380626 ALPRG).

A propos de M2i

Acteur de référence des formations dans les domaines de l'IT, de l'IA, du Digital, du Management et des Soft Skills avec plus de 2 850 programmes de formation proposés en présentiel, e-Learning, blended-learning, classe virtuelle et COOC, M2i met à la disposition de ses 4 200 clients ses propres parcours certifiants et diplômants ainsi que le plus grand réseau d'agences avec 35 centres répartis sur toute la France.

M2i est cotée sur le marché Euronext Growth (FR0013270626 ALMII).

Contact Groupe M2i : Cristina Mauriz - Email : actionnaires@m2iformation.fr

Date de publication : 14/03/2025