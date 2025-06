M2I: près de 1,68 million d'actions apportées à l'OPAS information fournie par Cercle Finance • 26/06/2025 à 10:00









(CercleFinance.com) - L'AMF annonce qu'au 23 juin, date ultime fixée pour le dépôt des ordres présentés à l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) initiée par la société Abilways visant les actions M2I, elle a reçu en dépôt 1.676.013 actions.



Par conséquent, à la clôture de l'OPAS, Abilways détient 5.648.942 actions M2I représentant autant de droits de vote, soit 97,90% du capital et au moins 95,89% des droits de vote de ce prestataire de formation professionnelle.



Le règlement-livraison de l'offre interviendra selon le calendrier communiqué par Euronext Paris. La suspension de la cotation des actions M2I est maintenue dans l'attente de la mise en oeuvre du retrait obligatoire.







