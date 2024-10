M2I : M2i - FORTE PROGRESSION DE LA RENTABILITE OPERATIONNELLE AU 1ER SEMESTRE 2024

M2i

FORTE PROGRESSION DE LA RENTABILITE OPERATIONNELLE AU 1 ER SEMESTRE 2024

EBITDA : +12% À 2,02 M€

Résultat d'exploitation : +33,8% à 1,27 M€

Données en M€ - Normes françaises S1 2023 S1 2024 2024 VS 2023 Chiffre d'affaires 29,57 27,79 -6,0% EBITDA 1,80 2,02 +12,0% Amortissements et provisions -0,85 -0,74 Résultat d'exploitation 0,95 1,27 +33,8% Résultat Financier 0,12 0,07 Résultat exceptionnel -0,01 -0,34 Résultat avant impôt 1,06 1,01 Impôt sur les bénéfices -0,07 -0,06 Quote-part résultat mis en équivalence -0,04 -0,05 Résultat Net 0,96 0,91

ACTIVITÉ CONFORME AUX ANTICIPATIONS AU 1 ER SEMESTRE 2024

Conformément à ses anticipations, le groupe M2i a enregistré, au cours du 1 er semestre 2024, un chiffre d'affaires de 27,79 M€, en baisse de -6% par rapport à la même période de 2023.

FORTE CROISSANCE DE LA RENTABILITE OPERATIONNELLE

Dans ce contexte peu favorable, le groupe a réussi à poursuivre avec succès sa stratégie visant à accroitre sa rentabilité opérationnelle avec, au 1er semestre 2024, une hausse de + 12 % de son EBITDA qui atteint 2,02 M€ et une croissance de +33,8 % de son résultat d'exploitation qui ressort à 1,27 M€.

Après prise en compte d'un résultat financier de +0,1 M€ et d'un résultat exceptionnel de -0,3 M€, le résultat avant impôt et le résultat net ressortent stables au 1er semestre 2024 à respectivement 1,0 M€ et à 0,9 M€.

Le groupe disposait au 30 juin 2024 d'une trésorerie disponible de 8,3 M€.

PERSPECTIVES DE CROISSANCE ET DE RENTABILITÉ

A l'instar d'un contexte économique devenu moins dynamique et plus incertain à court terme, le groupe reste prudemment optimiste sur ses perspectives d'activité à court terme sur un marché toujours très porteur de la formation dans les domaines de l'IT, de l'IA, du Digital, du Management et des Soft Skills.

Le groupe anticipe ainsi sur la seconde partie de son exercice 2024 un niveau d'activité globalement comparable à l'année passée ou en légère décroissance.

PROCHAINE PUBLICATION

Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2024, le 15 novembre 2024 au plus tard (après bourse).

A propos de M2i

Acteur de référence des formations dans les domaines de l'IT, de l'IA, du Digital, du Management et des Soft Skills avec plus de 2 850 programmes de formation proposés en présentiel, e-Learning, blended-learning, classe virtuelle et COOC, M2i met à la disposition de ses 4 200 clients ses propres parcours certifiants et diplômants ainsi que le plus grand réseau d'agences avec 35 centres répartis sur toute la France.

M2i est cotée sur le marché Euronext Growth (FR0013270626 ALMII).

Nombre d'actions : 5 769 985

Date de publication : 29 octobre 2024

Contact Groupe M2i : Cristina Mauriz - Email : actionnaires@m2iformation.fr