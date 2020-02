M2I : M2i - CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2019 DE 45,9 M EUR

CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2019 DE 45,9 M€

UN 4EME TRIMESTRE FORTEMENT IMPACTE PAR LES GREVES

AVEC UN RECUL DES VENTES DE 13,8%

T4 2018 T4 2019 D 12 mois 2018 12 mois 2019 D Chiffre d'affaires* 16,8 14,5 -13,8% 45,6 45,9 +0,72%

(*Données consolidées en M€ non auditées)

Un 4ème trimestre fortement impacté par les grèves

Après avoir enregistré, sur les 9 premiers mois de l'année 2019, une croissance de son chiffre d'affaires de 9,2%, l'activité du groupe M2i a été fortement impactée au 4ème trimestre par les grèves qui ont provoqué de nombreuses annulations et le gel des prises de commandes.

Les ventes du groupe, sur cette période historiquement la plus élevée de l'année, se sont ainsi établies à 14,5 M€, en recul de 13,8% par rapport à l'année précédente.

Au total, sur l'ensemble de l'année 2019, le chiffre d'affaires de M2i atteint 45,9 M€, soit un niveau comparable à l'année précédente.

Impact en termes de résultat 2019

Les perturbations d'activité, tout à fait exceptionnelles, provoquées par les grèves, vont impacter le résultat opérationnel courant 2019 de l'entreprise. En tenant compte de ce manque à gagner, le résultat opérationnel courant devrait donc s'inscrire en baisse par rapport à 2018 tout en restant bénéficiaire.

Perspectives

Le groupe constate, depuis la mi-janvier, un retour progressif à la normale de son activité. Sur le 1er trimestre 2020, les ventes sont ainsi encore perturbées par les grèves, mais dans une moindre mesure. Passée cette période exceptionnelle, qui semble désormais achevée, le groupe M2i entend poursuivre sa stratégie naturelle de croissance interne forte sur tous ses axes de développement.

Prochaine publication

Le résultat annuel 2019, au plus tard le 30 avril 2020.

A propos de M2i

Acteur de référence des formations IT, Digital et Management avec plus de 2 400 programmes de formation proposés en présentiel, e-Learning, blended-learning, classe virtuelle et COOC, M2i met à la disposition de ses 4 200 clients ses propres parcours certifiants et diplômants ainsi que le plus grand réseau d'agences avec 35 centres répartis sur toute la France.

M2i est coté sur Euronext Growth (FR0013270626 ALMII).

Nombre d'actions : 4.946.480

Contact Groupe M2i : Cristina Mauriz - Email - actionnaires@m2iformation.fr

Publication, le 4 février 2020