M2i: démarrage de l'OPAS ce lundi

(CercleFinance.com) - L'AMF a fait connaître que l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions M2i, déposée par Portzamparc (Groupe BNP Paribas) pour le compte de la société Abilways, sera ouverte du 9 au 23 juin inclus.



Pour rappel, l'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 8,50 euros, la totalité des actions M2i existantes qu'il ne détient pas, soit un nombre maximum de 1.797.056 actions, représentant 31,14% du capital.



Il a l'intention de demander, dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture, et si les conditions sont remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions non présentées à l'offre en contrepartie d'une indemnisation unitaire de 8,50 euros.





Valeurs associées M2I 8,5000 EUR Euronext Paris 0,00%