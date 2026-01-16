 Aller au contenu principal
M&T Bank en hausse après une augmentation des bénéfices au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 12:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 janvier - ** Les actions du banque M&T Bank MTB.N augmentent d'environ 3,2 % à 219,39 $ avant le marché après les résultats du quatrième trimestre

** MTB annonce un revenu net disponible pour les actionnaires ordinaires de 718 millions de dollars, soit 4,67 $ par action, contre 644 millions de dollars, soit 3,86 $ par action, un an plus tôt

** Le revenu net d'intérêts augmente de près de 3 % pour atteindre 1,78 milliard de dollars

** 10 des 22 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 11 à "conserver" et 1 à "vendre"; le PT médian est de 227,50 $ - données LSEG ** L'action MTB a gagné 7,2% en 2025

Valeurs associées

M&T BANK
212,510 USD NYSE +1,29%
