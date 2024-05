M&S s'envole après de bons résultats annuels

La chaîne de distribution Marks and Spencer a annoncé mercredi un bénéfice annuel en forte hausse sur un an, ce qui faisait s'envoler son titre à la Bourse de Londres.

( AFP / TOLGA AKMEN )

Le bénéfice net part du groupe pour l'exercice clôturé le 31 mars a bondi de 19% à 431,2 millions de livres pour des recettes en augmentation de 9% à 13 milliards de livres, tiré par l'alimentaire surtout, même si les vêtements, longtemps le talon d'Achille de la chaîne, affichent aussi une progression notable.

En revanche la perte liée à la part du distributeur dans Ocado, la société de commandes en ligne et livraison d'épicerie avec laquelle elle a un partenariat, s'est creusée.

L'action bondissait de 7% à 292,70 pence vers 10H45 GMT à la Bourse de Londres.

"Deux ans après le lancement de notre plan de croissance et réforme nous voyons le début d'un nouveau M&S. Les volumes d'alimentaire et vêtements ont augmenté tout comme les ventes dans les magasins et en ligne" s'est félicité le directeur général Stuart Machin, dans le communiqué, ajoutant que "le plan fonctionne".

M&S dit avoir "travaillé étroitement avec Ocado pour relancer leur activité et nous voyons une croissance encourageante dans les ventes et les clients".

Il voit encore "d'énormes possibilités d'améliorer la confiance dans la valeur, le site internet, la logistique, et la chaîne d'approvisionnement, ce qui sera notre accent pour les deux à trois prochaines années".

Le groupe veut aussi améliorer son activité internationale qui n'a "pas fait autant de progrès que l'activité au Royaume-Uni" et "à terme nous prévoyons de nous appuyer sur notre activité britannique et la confiance dans notre marque pour augmenter notre périmètre à l'étranger grâce à des partenariats et une plateforme en ligne".

Le distributeur se dit "confiant dans le fait qu'il peut faire plus de progrès en 2024/25 et au-delà".

"Historiquement, M&S avait une bonne performance dans l'alimentaire et des difficultés dans les vêtements et les articles pour la maison" mais il y a eu "un tournant et l'offre de mode a décollé" grâce à une meilleure qualité et des prix abordables, constate Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB.