M&S réorganise la chaîne d'approvisionnement de la mode pour stimuler la croissance en ligne

Le piratage informatique d'avril a perturbé la dynamique de redressement

la refonte de la chaîne d'approvisionnement "de l'usine au sol" est en cours

investissement de 120 millions de livres sterling dans l'automatisation

L'objectif est de doubler les ventes en ligne dans les secteurs de la mode, de la maison et de la beauté

Marks & Spencer réorganise sa chaîne d'approvisionnement de "l'usine au sol", a déclaré à Reuters le nouveau patron de la mode du distributeur, qui cherche à doubler ses ventes annuelles de produits non alimentaires en ligne pour atteindre près de 3 milliards de livres (4 milliards de dollars). John Lyttle, qui a rejoint M&S MKS.L en tant que directeur général de la mode, de la maison et de la beauté (FH&B) en mars, a déclaré que le distributeur, vieux de 141 ans, avait repris pied après une cyberattaque en avril qui a paralysé les ventes en ligne et entraîné un manque à gagner d'environ 300 millions de livres.

Il a déclaré que M&S avait fait du bon travail en rétablissant ses références en matière de valeur, de qualité et de style, avec des ventes de FH&B en hausse de 9 % sur trois ans et une part de marché passant de 9,1 % en 2021/22 à 10,5 % en 2024/25.

L'entreprise doit maintenant s'efforcer de devenir un distributeur véritablement omnicanal, a déclaré M. Lyttle, lors de sa première interview depuis qu'il a rejoint M&S.

"Il s'agit donc de savoir où nous fabriquons nos produits, comment nous les acheminons jusqu'à nos entrepôts, comment nos entrepôts fonctionnent et comment nous distribuons ces produits à nos clients, que ce soit en ligne ou dans nos magasins", a-t-il déclaré.

La simplification et la réduction des coûts de la chaîne d'approvisionnement sont devenues une priorité pour de nombreuses entreprises après le COVID-19, la guerre en Ukraine, la perturbation du transport maritime en mer Rouge et les bouleversements plus généraux du commerce mondial, plus récemment en raison des droits de douane américains.

DES PARTENARIATS À PLUS LONG TERME AVEC LES FOURNISSEURS

M&S, qui s'approvisionne principalement en Chine, au Bangladesh, en Inde, au Pakistan, au Viêt Nam, au Cambodge, au Sri Lanka et en Turquie, souhaite créer davantage de partenariats à long terme afin de réduire les risques liés à l'approvisionnement.

Si des progrès ont été réalisés ces dernières années grâce à la consolidation des fournisseurs, M&S a "beaucoup plus d'opportunités à saisir en redéfinissant sa façon d'acheter, en dégageant plus de marge grâce à sa taille, en renforçant la discipline en matière de coûts et en réduisant la complexité", a déclaré M. Lyttle. Le piratage informatique a mis à mal ce qui avait été un solide redressement sous la direction de Stuart Machin, directeur général depuis 2022. Le bénéfice de M&S pour 2024/25 est le plus élevé depuis plus de 15 ans et son action a atteint des sommets proches de ceux de la décennie.

Dominic Younger, gestionnaire de fonds chez Columbia Threadneedle Investments, l'un des 10 principaux investisseurs de M&S, a déclaré que l'entreprise avait fait des progrès considérables et durement acquis en corrigeant le front-end de FH&B. "Mais l'un des aspects les plus excitants est que M&S a fait des progrès considérables et durement acquis en corrigeant le front-end.

"Mais l'un des aspects les plus intéressants du point de vue de l'investissement est que, tout en continuant à stimuler la division alimentaire, il y a tellement d'opportunités en termes de modernisation de la chaîne d'approvisionnement de l'habillement", a-t-il déclaré.

Avec une base de 21 millions de clients dans l'habillement, Lyttle a déclaré que la refonte de la chaîne d'approvisionnement de M&S peut doubler les ventes en ligne de FH&B sur le long terme, d'environ 1,4 milliard de livres en 2024/25, tout en augmentant sa marge d'exploitation en ligne à deux chiffres.

M&S vise également à augmenter la part des ventes en ligne dans le total des ventes de FH&B d'environ 34 % à 50 % à moyen terme, a déclaré M. Lyttle, ancien directeur général de Boohoo qui a également occupé un poste de direction chez Primark.

"Si vous regardez notre participation aux ventes en ligne aujourd'hui par rapport au marché, nous avons environ 10 (pourcentage) points de retard ", a déclaré Lyttle, notant que M&S était encore plus loin derrière certains concurrents de premier plan, tels que Next NXT.L .

Next, qui a adopté très tôt l'automatisation des entrepôts et de la distribution, réalise environ 59 % de ses ventes en ligne au Royaume-Uni.

M&S peut augmenter ses ventes en ligne en optimisant l'étendue et la profondeur de sa gamme de produits, en encourageant davantage de clients à utiliser ses plus de 1 000 magasins pour le "click and collect" et les rendements, et en utilisant davantage de canaux tels que les casiers, a déclaré M. Lyttle.

Elle introduira également davantage de méthodes de paiement et relancera son programme de fidélisation "Sparks" afin d'encourager les achats plus fréquents.

INVESTISSEMENT DANS L'AUTOMATISATION

Le plan de M&S prévoit un investissement de 120 millions de livres sur trois ans dans l'automatisation afin d'accroître la capacité, de réduire la complexité et de réaliser des économies de plusieurs millions de livres.

M&S consacrera 600 à 650 millions de livres à l'investissement en capital en 2025/26, dont 200 à 250 millions seront investis dans l'infrastructure technologique, l'entretien des magasins et la modernisation de son parc logistique.

Dans son vaste entrepôt de Castle Donington, au centre de l'Angleterre, M&S investit dans une technologie robotique qui accélérera le tri des colis "click and collect" et prolongera les délais de livraison le lendemain jusqu'à près de minuit.

D'autres investissements sur le site de 900 000 pieds carrés et sur un autre à Bradford, dans le nord de l'Angleterre, permettront d'augmenter la capacité de stockage de boîtes de plus de 30 %.

M&S accélère également la mise en œuvre d'une nouvelle plateforme de planification, avec une nouvelle capacité de merchandising déjà livrée, automatisant ce qui était auparavant une tâche essentiellement manuelle.

Les économies ne devront pas se faire au détriment des 63 000 employés de M&S, a déclaré M. Lyttle, qui a ajouté: "La croissance de notre entreprise signifie que nous ne pouvons pas nous permettre de nous contenter d'un seul produit: "La croissance de notre entreprise signifie que nous déplaçons plus de produits, et nous avons donc besoin de plus de personnel pour nous aider à le faire".

LEÇONS TIRÉES DU CYBERPIRATAGE

Bien que le piratage informatique, qui a contraint M&S à revenir à des processus manuels, n'ait pas modifié sa stratégie ou ses plans à long terme, des leçons importantes ont été tirées, a déclaré M. Lyttle.

"Il ne s'agit pas seulement des leçons tirées de l'incident proprement dit. Il s'agit de choses générales que nous aurions pu mieux faire, ou que nous aurions pu faire plus rapidement", a-t-il déclaré, sans donner de détails.

"Il ne faut pas que les personnes qui nous ont touchés au début comprennent quoi que ce soit", a-t-il ajouté.

(1 dollar = 0,7451 livre)