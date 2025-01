M&P - Signature d’une lettre d’intention pour l’acquisition d’une participation opérée de 40 % dans le permis gazier Sinu-9 en Colombie

Actif gazier onshore, en production et développement, stratégiquement situé à proximité d’infrastructures clés existantes



Réserves prouvées avec un potentiel considérable d’exploration et d’appréciation



Fondamentaux très solides pour le marché gazier domestique colombien



Occasion stratégique pour M&P d’étendre ses activités en Colombie



Olivier de Langavant, Directeur Général de M&P, a déclaré : « Cette acquisition représente une étape clé dans la croissance de M&P, en offrant au Groupe une participation opérée dans une licence gazière prolifique et très prospective. L’actif se trouve à un stade de développement précoce, où nous pouvons tirer parti de notre expertise opérationnelle pour développer l’ensemble des ressources en place et fournir une source locale de gaz pour le marché colombien. Il s’agit d’un jalon important de notre histoire en Colombie, qui rétablit M&P en tant qu’opérateur dans le pays, avec un potentiel de croissance organique important. NG Energy a fait un excellent travail en mettant cet actif en production, et c’est avec grand plaisir que nous développerons notre relation en tant que partenaires sur Sinu-9 ».