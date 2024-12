M&P - Seplat Energy (détenue à 20,46% par M&P) annonce la finalisation de l'acquisition de MPNU

Etablissements Maurel & Prom S.A. (« M&P ») a le plaisir d'annoncer que Seplat Energy Plc (« Seplat Energy »), entreprise énergétique nigériane leader cotée à la fois au Nigerian Exchange Limited et à la Bourse de Londres dont M&P est le premier actionnaire avec une participation de 20,46 %, a annoncé aujourd'hui la finalisation de l'acquisition de Mobil Producing Nigeria Unlimited (« MPNU ») auprès d'ExxonMobil Corporation (« ExxonMobil ») (« l’Opération »).

MPNU, qui rassemble l'ensemble des activités offshore en eaux peu profondes d'ExxonMobil au Nigeria, est un opérateur établi et de haute qualité avec une équipe locale hautement qualifiée et une expérience avérée de performance sécurité.

L’Opération est transformatrice pour Seplat Energy et offre d’importantes opportunités de développement de sa croissance et de sa rentabilité :

 Augmentation de la production de 148% en proforma au premier semestre 2024, passant de 48 kbep/j à 120 kbep/j ;

 Augmentation des réserves de 2P de de 86% en proforma au 30 juin 2024, passant de 478 Mbep à 887 Mbep ;

 Augmentation de l'EBITDA ajusté de 199% en proforma pour le premier semestre 2024, passant de 267 M$ millions à 800 M$.

La contrepartie en espèces versée à ExxonMobil à la clôture s'est élevée à 672 M$, entièrement financée par la trésorerie et les facilités de crédit disponibles de Seplat Energy.