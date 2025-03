M&P - Résultats annuels 2024

Résultats annuels 2024

Poursuite de la croissance et retours aux actionnaires en hausse



Maintien d’une solide performance opérationnelle et financière

o Production du Groupe en part M&P en 2024 : 36 222 bep/j, en augmentation de 29% par rapport à 2023, et en hausse sur chacun des actifs du Groupe

o Emissions de scope 1 et 2 : 12,3kg d’équivalent CO2 par baril équivalent pétrole

o Environnement de prix stable : prix de vente moyen de l’huile de 80,3 $/b contre 79,3 $/b en 2023

o Chiffre d’affaires de 808 M$ (+19%), EBITDA de 368 M$ (+3%), résultat net consolidé de 246 M$ (+2%), résultat net en part Groupe de 233 M$ (+9%)