M&P reçoit une licence spécifique de l'OFAC en relation avec ses opérations au Venezuela

Etablissements Maurel & Prom S.A. (« M&P », « le Groupe ») annonce avoir reçu une licence spécifique qu'elle avait demandée le 1er septembre 2023 auprès de l'Office of Foreign Assets Control (« OFAC ») du Département du Trésor américain concernant sa participation consolidée de 40 % dans l’entreprise mixte Petroregional del Lago (« PRDL »), qui exploite le champ d’Urdaneta Oeste dans le lac Maracaibo au Venezuela (la « Licence Spécifique »).



La Licence Spécifique octroyée le 3 mai 2024 permet aux entités et banques américaines de collaborer avec M&P dans le cadre de ses activités au Venezuela et, par conséquent, M&P pourra continuer à opérer conformément à l'ensemble des accords signés avec Petróleos de Venezuela, S.A. (« PdVSA ») le 7 novembre 2023. La date d’expiration actuelle de la Licence Spécifique est le 31 mai 2026, et M&P s'attend à ce qu'elle soit renouvelée.