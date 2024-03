Maurel & Prom (« M&P ») annonce son entrée dans l’indice SBF 120, l’un des principaux indices de la Bourse de Paris regroupant les 120 premières valeurs cotées sur Euronext Paris en termes de liquidité et de capitalisation boursière. Celle-ci interviendra après la clôture des marchés le vendredi 15 mars 2024 et sera effective à compter du lundi 18 mars 2024.



Olivier de Langavant, Directeur Général de M&P, a déclaré : « Nous sommes très heureux que M&P intègre l’indice SBF 120. Notre bonne performance boursière traduit le succès de notre discipline financière et de nos efforts de désendettement, ainsi que la pertinence de notre stratégie de développement de nos activités. Nous comptons bien poursuivre et intensifier cette création de valeur pour l’ensemble de nos actionnaires dans les années à venir. »