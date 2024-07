M&P - Evolution de la gouvernance

Nomination de Jaffee Suardin, Président du Conseil d’administration



Sur recommandation du Comité des nominations et des rémunérations, le Conseil d’administration, réuni le 17 juillet 2024, a coopté Jaffee Suardin en qualité d’administrateur et l’a nommé Président du Conseil d’administration en remplacement de John Anis pour la durée restant à courir de son mandat.



Le Conseil salue l’engagement et la contribution de John Anis dont l’expérience et les qualités humaines ont beaucoup apporté aux travaux du Conseil pendant toute la durée de son mandat.



Jaffee Suardin, actuellement Président Directeur de Pertamina Internasional EP, a évolué pendant 20 ans dans l’industrie pétrolière et gazière et également pendant 4 ans au Ministère de l’énergie et des ressources minières de la république indonésienne. Sa vision et son expérience seront des atouts pour le Groupe.