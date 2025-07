M&P - Activité du premier semestre 2025

Production en part M&P au premier semestre 2025 : 37 637 bep/j, en augmentation de 6% par rapport au second semestre 2024



- Production de 15 516 b/j au Gabon, en baisse de 1% par rapport au second semestre 2024

- Production de 4 316 b/j en Angola, en augmentation de 8% par rapport au second semestre 2024

- Production de 58,7 Mpc/j en Tanzanie, en hausse de 9% par rapport au second semestre 2024

- Production de 8 017 b/j au Venezuela, en augmentation de 18% par rapport au second semestre 2024



Production valorisée de 261 M$ et chiffre d’affaires de 289 M$



- Prix de vente moyen de l’huile de 70,9 $/b sur la période, en recul de 8% par rapport au second semestre 2024 (77,1 $/b)

- Contribution au chiffre d’affaires de 9 M$ pour les activités de services et de 52 M$ pour le trading d’huile pour le compte de tiers