M/I Homes chute après des résultats trimestriels décevants
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 18:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 octobre - ** Les actions du constructeur de maisons M/I Homes MHO.N en baisse de 3,5% à 135,34 ** La société annonce une baisse de ses résultats trimestriels , citant les difficultés du marché de l'immobilier et l'inégalité de la demande

** Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre a baissé de 1%, tandis que le revenu net a chuté de ~27%

** Cependant, les logements livrés ont augmenté de 1% à 2 296

** Co a également obtenu une extension de sa facilité de crédit non garantie jusqu'en 2030, avec une capacité d'emprunt augmentée de 650 millions de dollars à 900 millions de dollars

** Alors que les conditions du marché restent volatiles, nous sommes confiants dans les fondamentaux à long terme de l'industrie du logement, a déclaré le directeur général Robert Schottenstein

** L'action a baissé de 14,5 % au cours des 12 derniers mois, y compris les mouvements de la séance

