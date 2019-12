M&G veut se renforcer auprès des institutionnels français

(NEWSManagers.com) - M&G souhaite développer sa présence auprès des investisseurs institutionnels français en 2020, a annoncé Brice Anger, le directeur général de M&G en France, au cours d' un point presse le 11 décembre.

Cette clientèle, qui recouvre les caisses de retraite, les compagnies d' assurance et les fonds propres des banques, ne représente que 800 millions d' euros sur les quelque 5 milliards d' euros gérés pour le compte de clients français par la société de gestion britannique. Les fonds investis par le biais de conseillers financiers pèsent 2 milliards d' euros tandis que les fonds de fonds et gestions sous mandat dans le cadre de la banque privée sont à 2,5 milliards d' euros.

" Cette répartition est généralement plutôt inversée chez nos confrères étrangers " , note Brice Anger.

Pour séduire les institutionnels, M&G compte mettre en avant les actifs réels, notamment les infrastructures, l' immobilier et la dette privée.

La société de gestion britannique compte aussi poursuivre ses efforts sur le retail.

La stratégie commerciale de 2020 se fondera sur quatre piliers : la gestion flexible et obligataire, avec le fonds phare Optimal Income, la gestion diversifiée, les actions internationales et l' ESG (environnement, social, gouvernance).

Brice Anger espère en 2020 récolter les fruits des bonnes performances enregistrées en 2019 par les gestions de la maison.

En revanche, cette année, la collecte a souffert après une année 2018 " compliquée " et le bureau de Paris est en décollecte. Cette dernière n' est " pas très importante " , souligne Brice Anger, sans toutefois en préciser le montant. " Nous avons plutôt bien résisté grâce à notre biais retail très fort " , ajoute-t-il

En dépit de ces rachats, les encours sont restés stables grâce à la hausse des marchés, à 5 milliards d' euros. A cela s' ajoutent 2 milliards d' euros gérés pour le compte de la clientèle belge et luxembourgeoise dont les commerciaux sont basés à Paris. Les nouveaux bureaux de Paris de M&G réunissent également depuis octobre l' équipe immobilière, qui gère entre 3 et 4 milliards d' euros. Cela représente une trentaine de collaborateurs.

Les actifs risqués restent à privilégier

Commentant la suspension de fonds immobilier de M&G au Royaume-Uni, Brice Anger a déclaré qu' il s' agissait d' un phénomène très britannique, lié aux tensions sur le marché et à la structure de ces fonds investis sur l' immobilier physique. " Ce fonds n' a jamais été distribué en France " , souligne-t-il. Il ajoute que les OPCI français sont conçus pour traverser ce genre de choc sur le marché.

Enfin, en termes d' allocation d' actifs, Florent Delorme, stratégiste macro, a estimé que ce n' était pas le moment de sortir des actifs risqués.

" Dans ce contexte fort probable de soutien monétaire et budgétaire mondiale, nous continuons à privilégier les actions qui présentent des primes de risque historiquement élevés, le crédit BBB américain dont les spreads sont encore suffisamment rémunérateurs, la dette souveraine émergente en devise locale qui présente des rendement attractifs et devrait bénéficier du maintien d' une politique accommodante de la part de la FED, le sterling et le yen qui nous semblent sous-évalués au regard notamment des modèles de parité de pouvoir d' achat " , a-t-il résumé.