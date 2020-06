M&G va acquérir la plate-forme numérique de gestion de patrimoine Ascentric

(NEWSManagers.com) -

A l'occasion de son assemblée générale le 27 mai, le gestionnaire d'actifs britannique, M&G, a annoncé un accord avec Royal London pour l'acquisition d'Ascentric, la plateforme de gestion de fortune pour les conseillers financiers indépendants britanniques.

L'acquisition apporterait à M&G 14 milliards de livres sterling d'actifs sous administration, ainsi que des relations avec plus de 1.500 cabinets de conseil agissant pour le compte de 90.000 clients individuels. Cette opération renforcerait la capacité du gestionnaire d'actifs à offrir des services de gestion discrétionnaire de fonds par des tiers, en plus des comptes d'épargne individuels (ISA), des plans de retraite individuels à capitalisation libre (SIPP) et des comptes d'investissement généraux (GIA) sur une seule plate-forme.

" La plate-forme d'Ascentric va également accélérer notre capacité à fournir une plus large gamme de solutions d'investissement M&G et Prudential à un plus grand nombre de clients, grâce aux enveloppes fiscales et aux propositions de services qu'ils privilégient. Les conseillers en profiteront également, car nous investissons pour développer la plate-forme" , a indiqué John Foley, directeur général de M&G.

Lors de son assemblée générale, M&G a également annoncé le versement d'un dividende de 410 millions de livres sterling (comprenant un dividende ordinaire de 11,92 pence par action et un dividende spécial de scission de 3,85 pence par action) le 29 mai.

Le total des actifs sous gestion et administration du groupe est tombé à 323 milliards de livres au 31 mars 2020, contre 352 milliards de livres à la fin de 2019 - reflétant les chocs sur les marchés dus aux perturbations causées par le Covid-19.

L'activité de gestion d'actifs institutionnels a attiré des entrées nettes de 2,1 milliards de livres sterling au cours du premier trimestre, tandis qu'au Royaume-Uni, la division d'épargne des particuliers de M&G a enregistré des entrées nettes de 0,7 milliard de livres sterling. Toutefois, ces flux positifs ont été annulés par des sorties nettes trimestrielles de 5,6 milliards de livres sterling dans la gestion d'actifs pour les particuliers.