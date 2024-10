M&G renforce son équipe dette immobilière

M&G vient de recruter Edward Boots au sein de son équipe dette immobilière pour renforcer ses effectifs en matière d’origination d’actifs.

L’intéressé occupait précédemment le poste de directeur de la dette immobilière aux Pays-Bas chez HSBC Europe continentale, où il a constitué et géré un portefeuille de prêts immobiliers. Il était également co-directeur des clients immobiliers et vice-président de l’origination pour l’immobilier commercial à la Deutsche Bank AG.

Edward Boots sera responsable du sourcing et de la bonne exécution des nouvelles opportunités de prêt sur les marchés immobiliers d’Europe continentale, aux côtés de l'équipe d’origination en place et de la plateforme d’investissement, M&G Real Estate, qui compte une cinquantaine de professionnels répartis entre Paris, Amsterdam, Francfort, Madrid, Milan et Stockholm.

Basé à Amsterdam, Edward Boots est rattaché à Dan Riches, directeur de la dette immobilière chez M&G.

L’activité marchés privés de M&G, qui représente 86 milliards d’euros sous gestion, est constituée de six pôles, dont M&G Real Estate, qui pèse plus de 43 milliards d’euros.