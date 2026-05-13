M&G recrute un ex-Goldman sur la dette d’infrastructure

M&G Investments (M&G) vient de recruter Paul Haegy en tant que responsable de la dette d’infrastructure et des placements privés au sein de son activité de marchés privés, représentant 81 milliards de livres d’actifs sous gestion.

L’intéressé vient de Goldman Sachs, où il a passé quinze ans et occupait dernièrement le poste de responsable du financement des infrastructures et de l’énergie pour la région EMEA.

Chez M&G, Paul Haegy sera chargé de piloter le développement des capacités de montage et de structuration des opportunités de dette d’infrastructure chez M&G, dans le cadre de l’ambition du groupe de devenir le gestionnaire d’actifs de référence en Europe sur les marchés privés.

Paul Haegy est rattaché à James King, responsable de la dette privée et structurée chez M&G, gérant 24 milliards de livres d’actifs.

L’Agefi