M&G recrute le co-responsable de l’investissement à impact d’UBP

M&G Investments a recruté Charlie Anniss en tant que gérant du fonds M&G (Lux) Nature and Biodiversity Solutions Fund, d’un encours de 9,3 millions d’euros. Il succède à John William Olsen, le directeur de l’équipe Sustain & Impact Equity.

Il s’agit d’un retour aux sources pour l’intéressé, qui a passé les quinze premières années de sa carrière chez M&G, dont neuf en tant que gérant de fonds actions. Il a ensuite travaillé au sein de l’Union Bancaire Privée (UBP), où il était co-responsable de l’investissement à impact et dirigeait une équipe d’analystes et de gestionnaires de portefeuille chargés du suivi, du processus d’investissement et de la construction de portefeuilles d’actions à impact sur les marchés développés. Il y a également lancé une stratégie de biodiversité et cogéré le fonds mondial à impact positif.

Chez M&G, Charlie Anniss contribuera à faire croître le fonds M&G (Lux) Nature and Biodiversity Solutions Fund, qui a récemment élargi son objectif d’impact pour répondre à la demande des investisseurs pour des stratégies axées sur la nature et la biodiversité. Il travaillera au sein de l'équipe Sustainable & Impact Investing de M&G et bénéficiera du soutien de Ben Constable-Maxwell, responsable de l’impact. Il est placé sous la responsabilité de John William Olsen, directeur de l'équipe Sustain & Impact Equity, avec environ 5 milliards d’euros sous gestion.

Le fonds M&G (Lux) Nature & Biodiversity Solutions cherche à générer des rendements financiers grâce à un portefeuille d’une cinquantaine d’entreprises classées en trois catégories « Pionnières », « Facilitatrices » et « Leaders ». Les entreprises sont réparties dans un univers d’investissement comprenant six principaux domaines d’impact : énergie propre, technologie verte, économie circulaire, eau propre et accessible, agriculture et sylviculture, et alimentation durable. Le fonds applique le cadre d’impact exclusif de M&G, dit « Triple I », qui couvre l’Investissement, l’Intention et l’Impact, en vue d’identifier les fournisseurs de solutions qui génèrent des résultats positifs mesurables. La stratégie met en œuvre un programme d’engagement en matière d’impact.

Le fonds a reçu le label Febelfin « Towards Sustainability » et est classé sous l’article 9 du règlement SFDR.

Laurence Marchal