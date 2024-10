M&G Real Estate confirme ses ambitions sur le secteur de l'habitat en Asie-Pacifique

(AOF) - M&G a annoncé la nomination de David Askham pour diriger son développement sur le résidentiel en Asie-Pacifique, aux côtés des équipes basées au Royaume-Uni et en Europe, ainsi qu’un engagement de 250 millions de dollars de la part de l'activité d’assurance de M&G. La société a en outre renforcé son exposition au secteur avec l'acquisition d'un portefeuille résidentiel haut de gamme de 68 millions de dollars à Osaka, au Japon, ce qui porte l'exposition totale de la société au secteur résidentiel mondial à près de 7 milliards de dollars.

Nommé directeur de la gestion de portefeuilles sur le résidentiel en Asie, David Askham dispose de plus de 20 ans d'expérience chez M&G. Il sera responsable de la croissance et de l'orientation stratégique des investissements de la société dans le secteur de l'habitat en Asie-Pacifique.

Life, l'activité d'assurance de M&G s'est engagée à déployer 250 millions de dollars dans le secteur via cette stratégie, à mesure qu'elle cherche à accroître son portefeuille à l'international et sur des secteurs alternatifs tels que le résidentiel, portant son exposition totale à l'immobilier asiatique à 2,5 milliards de dollars.

M&G Real Estate Asia investit dans le secteur résidentiel depuis plus de dix ans, avec de récentes acquisitions dans les grandes villes japonaises de Tokyo, Osaka et Nagoya, et un investissement de plus de 450 millions de dollars australiens dans trois projets BTR actuellement en cours à Sydney et Melbourne.