M&G place 200M£ dans deux stratégies à impact de responsAbility

(NEWSManagers.com) - Le groupe britannique M&G va placer 200 millions de livres dans deux stratégies d’investissement à impact qui vont être lancées par responsAbility, la société de gestion suisse qu’il a achetée en début d’année. Cette boutique est spécialisée dans l’investissement à impact sur les marchés émergents.

L’investissement est réalisé pour le compte de Prudential With Profits Fund, un fonds de 133 milliards de livres, qui est entièrement investi par PruFund.

Les stratégies en question porteront sur l’alimentation durable et cibleront l’Asie et l’Amérique latine. L’objectif est d’améliorer la production et la disponibilité de l’alimentation saine dans le monde, ainsi que les moyens de subsistance des populations rurales, tout en renforçant la chaîne de valeur agricole en développant la résilience au changement climatique.

M&G a acquis 90% du capital de responsAbility en janvier 2022 et devrait acquérir plus tard les 10% restants. Basée à Zurich, la société gère plus de 3,6 milliards de dollars d’actifs.