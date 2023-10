M&G nomme Kathy Ryan au poste de Chief Sustainability Officer

(AOF) - M&G plc, spécialiste international de l'épargne et de l'investissement, annonce la nomination de Kathy Ryan au poste de Chief Sustainability Officer. Elle sera en charge de diriger la stratégie de développement durable du groupe. Elle rejoint M&G après avoir occupé le poste de responsable de l'investissement responsable chez Irish Life Investment Management (ILIM). Chez ILIM, elle a constitué et dirigé une équipe de spécialistes ESG afin de faire progresser l'intégration et la gestion ESG dans toutes les classes d'actifs.