M&G nomme Emmanuel Deblanc au poste de chief investment officer marchés privés

(AOF) - M&G Investments annonce la nomination d'Emmanuel Deblanc au poste de chief investment officer pour diriger sa branche marchés privés. Avec 86 milliards d’euros d’encours sous gestion, l’activité internationale de M&G Investments sur les marchés privés bénéficie de plus de vingt ans d’expertise en matière d'investissement sur le crédit privé, le crédit structuré, l'impact et le private equity, l'immobilier et les infrastructures. Basé à Londres, il prendra ses fonctions le 14 mars prochain et reportera à Joseph Pinto, CEO de M&G Investments.

Précédemment chez Allianz Global Investors où il a dirigé et développé la division des marchés privés, Emmanuel Deblanc a joué un rôle déterminant dans la construction de la franchise de dette privée. Avant cela, il a travaillé neuf ans chez BNP Paribas en tant que co-responsable de l'équipe de conseil et de financement de la dette pour laquelle il a dirigé des opérations européennes de premier plan dans les domaines des infrastructures et de l'énergie.