M&G lance une nouvelle stratégie obligataire datée à deux ans

(AOF) - La division obligataire de M&G lance le fonds M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund, une stratégie obligataire datée à deux ans qui vise un objectif de rendement brut annualisé de 4,5 %. Le fonds précise qu’il cherche à offrir aux investisseurs européens une alternative aux obligations souveraines européennes et aux dépôts en espèces, qui rapportent actuellement entre 3,1 % et 3,4 % sur une durée similaire. Très diversifié, le portefeuille est composé d'au moins 80 % d'obligations investment grade et 20 % d'obligations à haut rendement mondiales.

Il cherche à saisir les opportunités offertes par les obligations à court terme créées par l'inversion de la courbe des taux d'intérêt.

La stratégie sera gérée par Stefan Isaacs, co-Deputy CIO de l'équipe obligataire de M&G, et par Matthew Russell: ils disposent tous deux de plus de 20 ans d'expérience dans le secteur.