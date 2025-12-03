 Aller au contenu principal
M&G lance une gamme d'ETF actifs
information fournie par AOF 03/12/2025 à 10:04

(AOF) - M&G Investments a annoncé le lancement d'une nouvelle gamme d’ETF actifs. Il est soutenu par un investissement initial de 350 millions de livres provenant de l’activité Life de M&G pour le compte de plusieurs fonds sous-jacents et de la gamme Multi Asset de l’activité Asset Management. La première série d’ETF actifs, avec le lancement de M&G UK Index-Linked Gilts Active Ucits ETF, M&G UK Gilts Active Ucits ETF et M&G US Treasury Bond Active Ucit ETF, sera gérée par par Miles Tym et Rob Burrows de l’équipe Fixed Income de M&G, qui représente 137 milliards de livres d’actifs sous gestion.

Le fonds M&G Global Maxima Equity Ucits ETF, géré par l'équipe Equity, aux 88 milliards de livres d'actifs sous gestion de M&G, sera lancé rapidement et piloté par Gautham Samarth et Michael Cook, dont l'analyse d'entreprises reposera notamment sur le machine learning.

