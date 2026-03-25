M&G lance un fonds high yield à échéance

M&G Investments lance le fonds M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund High Yield 2031, une stratégie obligataire high yield à échéance de cinq ans. Il s’agit du huitième fonds à échéance de la société de gestion.

Le nouveau produit est investi à hauteur d’au moins 60?% dans des obligations d’entreprises high yield?; le portefeuille est complété par une allocation en émetteurs investment grade. Il applique une approche « buy and maintain » et est construit autour d’un ensemble diversifié d’émetteurs, répartis entre différentes zones géographiques et secteurs jusqu’à son échéance.

Le fonds est géré par David Fancourt, qui pilote déjà le fonds M&G European High Yield Credit Investment, avec l’aide d’une équipe de recherche crédit. La franchise obligataire de M&G représente 160 milliards d’euros d’encours et la partie high yield 12,8 milliards d’euros.

« Une stratégie à échéance fixe nous permet de capter les niveaux de revenus élevés actuels pour les cinq prochaines années, offrant ainsi aux investisseurs une meilleure visibilité sur leur potentiel de rendement (…) », commente David Fancourt.

Laurence Marchal